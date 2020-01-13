İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü
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İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

13.01.2020 05:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 05:14
İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü

'in ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi 1711 sokakta, aralarında alacak verecek tartışması olan ve Özcan D. karşılaştı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan D, Sarıidris'i bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıidris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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