İzmir'de bıçakla yaralama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt semtinde, Veysel Acar (22) ile Y.Y. tartışmaya başladı. Y.Y, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Acar'ı sol bacağından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Acar'ı bıçakla yaralayan Y.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA