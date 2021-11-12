İzmir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Tire ilçelerinde polis ile jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Urla Belediye binası önündeki uygulama noktasında çalışma gerçekleştirdi.

Uygulamaya, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.

Katılımcılar ve trafik ekipleri, araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak broşür verdi.

Kaymakam Dayanç, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkati çekti.

Tire

Tire İnönü Bulvarı'ndaki uygulamaya katılan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, durdurulan araçların sürücüleri ile araç içindeki yolculara emniyet kemeri kullandıkları için teşekkür etti.

Tire Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan uygulamada, sürücülere bilgilendirici broşür ve maske dağıtıldı.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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