İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
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İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)

04.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:25
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)

MAHALLELİ TEPKİLİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ilçesindeki 2'nci Kadriye Mahallesi'nin muhtarlık binası önünde, yardım kolilerini mahalle sakinlerine ulaştırdığı sırada izdiham yaşandı.

MAHALLELİ TEPKİLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ilçesindeki 2'nci Kadriye Mahallesi'nin muhtarlık binası önünde, yardım kolilerini mahalle sakinlerine ulaştırdığı sırada izdiham yaşandı. Mahalleli, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını öne sürerek, duruma tepki gösterirken, dağıtım sırasında maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Yardım kolilerinden almadığını söyleyen mahallelilerden Ayşe Altekin, "Biz aniden gürültüye çıktık. Burası resmen ana baba günü olmuştu. Yardımdan haberimiz yoktu. Böyle bir şey yapılması gerçekten rezalet. Yardımların tek tek kapılara gidilip, verilmesi daha mantıklıydı. Hiç olmaması gereken bir şeydi. Biz çıkınca çok şaşırdık. Madem yardım yapılıyor kapılara bırakılması gerekirdi. Virüsten bu kadar insan kendilerini korumaya çalışıyorken, böyle bir şey yapılmaması gerekirdi. Gerçek ihtiyacı olan kişiler alamadı. Kamyondan kolileri resmen insanların üstlerine atıyorlardı. Bu şekilde olacak bir şey mi?" dedi.Kolilerden almak istediğini ancak kendisine sıra gelmediğini anlatan Sıdıka Kadir, "Alan aldı bize hiçbir şey kalmadı. Biz muhtarlık binasının hemen yakınında oturmamıza rağmen yardımdan faydalanamadık. Yardımları alan herkes gitti. Aşırı derecede bir kalabalık vardı. Alan kişiler fazla fazla aldı. 3'er 4'er tane aldılar. Koli koli götürdüler" diye konuştu.Mahallelilerden Nesrin Kırbaş ise "Kolilerin dağıtımında muhtar görev aldı. Duyduğumuza göre öyle bir yoğunluk olmuş gibi neredeyse muhtarın tırnağını koparacaklarmış. Buradaki herkes muhtarın parmağının zarar gördüğünü biliyor. Adam iyilik yapıyor ama insanlar anlamıyor" dedi.

Kalabalığa uzaktan baktığını ifade eden Ayşe Gülden de "Bir anda aşırı kalabalık oldu. Yardım dağıtıldığını duyan herkes geldi ve izdiham yaşandı. Ben kalabalığa hiç girmedim. Uzaktan baktım. Erzak sabahtan geldi biz aldım ve sonra kalabalıktan çekildik" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ İZMİR,


İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)
İzmir'de belediyeden yardım dağıtımında izdiham için özür (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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