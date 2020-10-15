İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
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İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

15.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:09
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

KORONAVİRÜSÜN Türkiye'deki etkisi sürerken, İzmir'de bazı vatandaşlar pandemi tedbirlerini hiçe sayarak, maskesiz Kordon'da oturdu.

KORONAVİRÜSÜN Türkiye'deki etkisi sürerken, İzmir'de bazı vatandaşlar pandemi tedbirlerini hiçe sayarak, maskesiz Kordon'da oturdu.

Koronavirüs salgını ile mücadele yurt genelinde devam ederken, Kordon'daki yoğunluk dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini unutan İzmirliler, Alsancak Kordon'daki çimlerde vakit geçirdi. Vatandaşların salgın kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydığı görüldü.Öte yandan, bölgede görev yapan polis ekiplerinin yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları uyardığı görüldü.


İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
İzmir'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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