İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)

10.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:43
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)

ÇADIR KENTTE DUYGUSAL ANMACumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

ÇADIR KENTTE DUYGUSAL ANMA

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde İzmir'de anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla depremzedelerin geçici olarak kaldığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda duygusal anlar yaşandı. Depremzedelerin, Atatürk'ü anmak için çadırlarına Türk bayrağı astığı görüldü. İzmir İtfaiyesi'nin saat 09.05'te alanda siren çalmasıyla depremzedeler, çadırlardan çıkarak, saygı duruşunda bulundu. Ardından çadır kentte İstiklal Marşı okundu. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun eşlik ettiği törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de katıldı.


İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)
İzmir'de Atatürk törenle anıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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