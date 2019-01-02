İzmir'de Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eğridere Mahallesi Örenler Mevkisindeki bir kahvehanede denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlama" suçundan aranan Ö.Y (41), M.K (31) ve F.S'yi (40) gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA