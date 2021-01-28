Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis

İzmir'de Mayıs 2019'da gerçekleşen feci olayda, üniversite öğrencisi Mahmut Can Alkan potasyum siyanür ile hazırladığı suyu 39 yaşındaki annesi Fatma Kalkan ile 46 yaşındaki babası Mehmet Kalkan'a içirmiş, kardeşini de içmeye zorlamıştı. 21 yaşındaki Alkan'a 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa, anne ve babasına yönelik eylemine ilişkin "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Sanık Kalkan, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ile taraf avukatları ve müşteki katıldı. Davacı avukatı, sanığın cezai ehliyetinin tam olması nedeniyle cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık Kalkan ise iğne ve ilaç kullandığını belirterek, sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlı Kalkan, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"KIRMIZI GÖZLÜ PELERİNLİ BİRİ İLE TANIŞTIM"

Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde kendini şu sözlerle savunmuştu; "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı