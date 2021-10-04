İzmir'de Alevilik Bektaşilik Günleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Alevilik Bektaşilik Günleri

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik-Bektaşilik Günleri'nin bu yıl ikincisi yapıldı.

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik- Bektaşilik Günleri'nin bu yıl ikincisi yapıldı. 1-3 Ekim tarihleri arasındaki programda, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden Alevi toplumunun temsilcileri etkinliklerde bir araya geldi

İzmir'de Alevilik Bektaşilik Günleri
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Salih Uçan Mehmet Topal Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de Alevilik Bektaşilik Günleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:06:51. #1.17#