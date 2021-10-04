İzmir'de Alevilik Bektaşilik Günleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik-Bektaşilik Günleri'nin bu yıl ikincisi yapıldı.
İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik- Bektaşilik Günleri'nin bu yıl ikincisi yapıldı. 1-3 Ekim tarihleri arasındaki programda, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden Alevi toplumunun temsilcileri etkinliklerde bir araya geldi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri