İzmir'de Alevilik Bektaşilik Günleri

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik- Bektaşilik Günleri'nin bu yıl ikincisi yapıldı. 1-3 Ekim tarihleri arasındaki programda, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden Alevi toplumunun temsilcileri etkinliklerde bir araya geldi

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