CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti standına saldırı! Olay anı anbean kamerada

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından kurulan standa 2'si kız, 4 kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunuldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bu kişilerin AK Partili gençlerle tartıştığı, ardından da masadaki evrakı dağıttığı görüldü.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen üye stantlarından biri de Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne konuldu. AK Partili gençlerin geçen hafta pazar günü üye çalışması yaptığı sırada standın önüne gelen kimliği belirsiz 2'si kız 4 kişi, bağırarak hakaret içerikli söylemlerde bulundu. Çevredekileri, 'Gelin hep birlikte çadırı başlarına yıkalım' diyerek galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen bu kişiler, masadaki evrakı dağıttı. Bu sırada stantta görevli bazı gençler, "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek slogan attı. Çevrede bulunan vatandaşlar da bu gruba tepki gösterdi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"YILDIRACAĞINIZI MI SANDINIZ?"

Bu gelişme üzerine pek çok siyasi, sosyal medyadan olayı kınadıklarını ifade eden paylaşımlarda bulundu. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Konak Gençlik Kollarımız tarafından kurduğumuz standa saldıran çapulcu provokatör takımını şiddetle kınıyorum. Sizler zorbalıklarınızla Tayyip Erdoğan'ın gençliğini yıldıracağınızı mı sandınız? Gafiller" dedi.

"HALK GALEYANA GELSEYDİ LİNÇ EDİLİRDİK"

Olay anını anlatan AK Partili gençlerden Ayşenur Kırkdişçioğlu, "Biz AK Parti Konak ilçesi olarak, ülke genelinde gönül seferberliği kapsamında AK Nokta çadırlarımızı kuruyoruz. O gün de AK Nokta çadırımızı kurduk. Üyelik çalışmalarımız iyi gidiyordu. Bir anda birkaç kişi geldi ve kışkırtıcı tavırlarla cumhurbaşkanımıza küfürler ve hakaretler yağdırdılar. Milleti galeyana getirip provokasyon yaptılar. 'Gelin hep birlikte çadırı başlarına yıkalım' dediler. Eğer halk galeyana gelseydi, biz linç edilmiş, hastanelik olmuştuk. Kendilerini şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatı olarak bu konu genel merkeze yayıldı. Ben şahsen HDP veya CHP çadırının bir broşür uzatmasını saygıyla karşılıyorum. 'Benim siyasi görüşüm ayrıdır' diyerek teşekkür ediyorum. Bu şekilde insanları örgütleyenleri lanetle kınıyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA HAKARET ETTİLER"

Olay anında el bileğinin ters döndüğünü anlatan Sema Artuç, "Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çadırımızı kurmuştuk. Üye koçanlarımız elimizdeydi ve üye olmak isteyenleri üye yapıyorduk. İki kız iki erkek olmak üzere 4 kişilik bir grup bize karşıdan sloganlar atmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiler. Biz hiçbir şey demedik. Sonradan çadırımızı yıkmaya çalıştılar. Ağır hakaretlerde bulundular. Halkı da teşvik etmeye çalıştılar. Saldırı sırasında kolumdan yaralandım. Biri elimden sıkıca tuttu ve bileğimi çevirdi. Bileğim onların darbı sonucunda yara aldı. Hukuki süreç başlatıldı. Davamızın arkasındayız" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR ONLARA TEPKİ GÖSTERDİ"

Gençlik kolları üyelerinden Mehmet Evirken ise, "Olay günü gönül seferberliği projesi kapsamında çalışma yürütüyorduk. Kimliği belirsiz 4 kişi geldi. Standımızı önce sözlü sonra fiziki olarak dağıtmak istediler. Vatandaşlar da buna bizden yana tepki verdi. 'Siz çocuklara ne yapıyorsunuz? Gençler burada çalışıyor' dediler. Vatandaşlar da onlara fiziki olarak tepki verdiler. Bizi bu şekilde yıldıramazlar. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. İçimizde burnundan ve elinden yaralananlar oldu. Biz hukuki süreci başlattık inşallah gerekli cezayı alacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN