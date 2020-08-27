İzmir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti İzmir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybettiİZMİR'in Bornova ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Harun Kandemir(57) hayatını kaybetti.

İzmir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Harun Kandemir(57) hayatını kaybetti.

Kaza, 15.30 sıralarında Üniversite Caddesi ağaçlı yolda meydana geldi. Harun Kandemir idaresindeki 35 VU 954 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinie çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otımobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerin otomobilden çıkartılan Harun Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemelirinin ardından Kandemir'in cenazesi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA