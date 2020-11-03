İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü
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İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü

03.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:23

İzmir'de 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayla bebek sağ olarak kurtarıldı. Ayla bebeğin enkaz altından çıkartılırken gülümsemesi dikkat çekti.

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayla bebek, 91'inci saatte canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ayla bebeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren minik Ayla'yı canlı olarak enkaz altından çıkarmaya çalışıyordu. Serum ve termal battaniye gönderilen alandan saatler sonra çıkarılan Ayla, gerekli önlemler alınarak hastaneye götürüldü. Minik kızın sedye ile ambulansa taşındığı anlardaki sakin olması ve gülümsemesi dikkat çekti.

VALİ DUYURDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından bu müjdeyi, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" açıklaması ile duyurdu.

İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü

102 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'deki depremde şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti, 1026 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yıkılan 17 binadan 5inde halen kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü
Haber Yorumları (14)
YELLİCELİ: Birileride allahu ekber nida;ari atiyor. Demezlermi o zaman allah binanin yikilmasina engel olaydida bu kadar insan olmeyeydi. ne hale geldik
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METEHAN: Kurban olurum gülen gözlerine. Allah hiçbir acı yaşatmasın bir daha. Güzel yavrucak. Allah ömrünü uzun bahtını açık etsin.
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GAZİANTEPLİ: Dünyalar tatlısı kızımıza MAŞAALLAH
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