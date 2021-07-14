İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı
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İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı

İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İZMİR'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kınık ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler  orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 3 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 8 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde arı kovanları zarar gördü, arılar telef oldu. Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı
İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı
İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı
İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen

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