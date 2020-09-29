İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı
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İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı

29.09.2020 06:52 | Son Güncelleme: 29.09.2020 07:32

İzmir'de 3 katlı binanın teras katında patlayan tüp yangına neden oldu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda apartman sakinleri canlarını zor kurtardı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle alevler, 3'üncü katta ikamet eden 4 kişinin yaşadığı Yasin Yaşar ailesinin evine sıçradı. Patlamaya uykuda yakalanan ve büyük bir korku ile kendilerini evlerinden dışarı atan mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 katlı bina tamamen boşaltıldı.

Yangın sonrası Yaşar ailesinin evinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kabı yaşanmadı. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı
İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı
İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı
İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı
İzmir'de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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