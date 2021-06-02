Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
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Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, tepkiye neden oldu. Kadınlardan biri, itfaiye aracının direksiyonuna geçerken, diğerleri de seyir halindeki aracın arkasına tutunup, yolculuk yaptı. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.

30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
Sosyal medya ayağa kalktı! Üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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