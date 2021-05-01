İZMİR'DE 3 AYRI İZİNSİZ 1 MAYIS GÖSTERİSİNE 12 GÖZALTI; ÇATIYA ÇIKTILAR

İZMİR'de, 3 ayrı grup tarafından izinsiz yapılmak istenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterisine müdahale edildi.

İZMİR'de, 3 ayrı grup tarafından izinsiz yapılmak istenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterisine müdahale edildi. Her iki gösteride toplam 12 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Konak Meydanı ile Kıbrıs Şehitleri'nde bugün saat 11.00 sıralarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 2 ayrı etkinlik düzenlendi. İzinsiz düzenlenen gösterilere polis izin vermedi. Kıbrıs Şehitleri'ndeki etkinlikte 7 kişi, Konak Meydanı'nda ise 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçundan 3 bin 150 TL ceza yazılırken, ayrıca 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem uygulandığı öğrenildi.

ÇATIYA ÇIKTILAR

Bornova'da da izinsiz 1 Mayıs Gösterisi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Elektrik trafosunun çatısına çıkan 2 kişi, çatıya çıkıp kendilerine müdahale etmeye çalışan polislere karşı gelerek, bir süre polisin çatıya çıkmasını engelledi. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı