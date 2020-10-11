Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
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Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

11.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:52

İzmir'de Menderes'teki Ataköy Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan ve görevi kötüye kullanarak zimmetlerine 2 milyon 500 bin TL para geçirdiği iddia edilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalarda 2017-2018 yılları içerisinde Menderes Ataköy Tarım Kredi Kooperatifinde görev yapan 11 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediklerini ve yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'yi zimmetine geçirdiklerini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda 11 şüphelinin yakalanması için KOM Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler E.K, H.C.L, A.Ö, H.R, D.R, F.A, A.Ç, Z.B, E.Ç, A.M. ve M.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Menderes Adliyesine sevk edilen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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