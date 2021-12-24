İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 164 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!
ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 164 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Urla ilçesi Demircili Koyu'nda 23 Aralık saat 23.50 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine belirlenen adrese giden Sahil Güvenlik ekipleri 99 kaçak göçmeni yakaladı. Dikili ilçesi açıklarında sabah 08.15 sıralarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler 37 kişiyi yakaladı. 24 Aralık saat 00.45 sıralarında, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken içerisindeki 28 kaçak göçmeni  yakalandı.Çeşme ve Dikili açıklarında 23 ve 24 aralık günü farklı saatlerde ise Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


- İzmir
İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title