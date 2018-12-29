İzmir'de 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demircili Mahallesi sahil kesiminde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 109 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri öne sürülen biri Filistin uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.

Çoğunluğu Orta Afrika ve Kongo uyruklulardan oluşan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör oldukları değerlendirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA