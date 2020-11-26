İzmir'de 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
26.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:52
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K'yi takibe aldı.
Zanlının, Atatürk Mahallesi Arvalya mevkisindeki evinde arama yapan ekipler, 1 kilo 300 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi