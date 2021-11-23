İzmir Cinayeti nedir? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel'in katili kim? İzmir cinayetinin sebebi kıskançlık mı?

İzmir'in Tire ilçesindeki bağ evinde 6 Kasım akşamı cinayete kurban giden 55 yaşındaki Hüseyin Yüksel'in öldürülme sebebi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Atv'nin ilgiyle izlenen programında olayın tanıklarıyla beraber, cinayet şüphelisi haline gelen Celal Soydan da söz hakkını kullanıyor. 'İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel'in katili kim' sorusunun yanıtı büyük bir merak uyandırırken çiftçinin kıskançlık nedeniyle öldürülmüş olma ihtimali öne çıkıyor.

İZMİR CİNAYETİ NEDİR?

Tire'de iki arkadaşıyla birlikte alkol aldığı sırada av tüfeğiyle öldürülen Yüksel'in köydeki kadınlarla samimi ilişkiler kurduğuna yönelik iddialar dikkat çekiyor. Yüksel'in yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı kadınlar birinin ise Fadime Koç olduğuna yönelik iddialar bulunuyor. Fadime Koç, öldürülen çiftçinin Facebook hesabında kendisine ait bir fotoğrafı paylaştığını ifade ederken cinayetle ilgili şüpheler de genç kadının boşandığı eşi Celal Soydan'a yoğunlaştı.

İZMİRLİ ÇİFTÇİ YÜKSEL'İN KATİLİ KİM?

Celal Bey, Muhammed Koyuncu'nun tam emin değilim dediğini, Doğan Bey'in olayı söylediğini, Hüseyin vurulmuş dediğini aktardı. Rahmi Özkan da neden Recep Bey'e söylemediğini sorunca Celal Bey, "Celal'i karakola götürmüşler" diye düşünmesin diye söylemediğini, bir an telaş ettiğini, bir yandan da jandarmanın aradığını belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet işlediğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlayan Soydan, program sırasında kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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