İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'
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İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'

Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'ERİTRE'de 57 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu (64), İbrahim Iğnak (63) ve Erman Lütfü Atamer(62), Cibuti'den dönmek için gün sayıyor.

26.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:23

Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'

ERİTRE'de 57 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu (64), İbrahim Iğnak (63) ve Erman Lütfü Atamer(62), Cibuti'den dönmek için gün sayıyor. Şeyda Ekmekçioğu, eşi Selim Ekmekçioğlu ile telefonda yaptığı konuşmayı anlatarak, "Eşim bana 'Evimde oturacağım. Evimi özledim. Kimse beni evimden dışarı çıkaramaz' dedi. Bu cümleyi ondan duydum. Dünya turunu severek yaptı ama bu son etap çok zorluydu" ifadelerini kullandı.

İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, 13 metrelik 'Murat Reis' isimli katamaran teknesiyle, arkadaşları İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile dünya turuna çıktı. 22 Şubat'ta Malezya'dan geri dönüşe geçen 3 denizci, 57 gün önce izinli olarak girdikleri Eritre'nin Massawa Limanı'nda tekneye binen 2 asker tarafından gözaltına alındı. Kendilerinden 57 gündür haber alınamayan 3 denizciden sevindirici haber, 20 Haziran Cumartesi günü geldi. Mahsur kalan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nu telefonla arayarak, arkadaşlarıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüşerek, denizcilerin Cibuti güzergahında ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

TEKNE TADİLATI YAPILIYOR

Halen Cibuti'de olan Türk denizcilerin, teknelerini bakım ve onarıma aldığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Şeyda Ekmekçioğlu, "Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizi aramasıyla eşim ve arkadaşlarının serbest bırakıldığı haberini aldık. Eritne'den yola çıktılar. Şu an Cibuti'deler. Büyükelçimiz Levent Şahirmaya'yla birlikteler. Büyükelçimiz onlarla ilgileniliyor. Orada dinleniyorlar. Kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Teknedeki sorunları gideriliyorlar. Motor arızası ve 2 yelkenin onarımını yapıyorlar. Zaman alacak" dedi.

'KİMSE BENİ EVİMDEN DIŞARI ÇIKARAMAZ'

Eşiyle son yaptığı görüşmeyi anlatan Şeyda Ekmekçioğlu, "'Şu an çok iyiyiz' dedi. Ama çok durgun. Yorgun olduğunu tahmin ediyorum. Orada yaşadıkları ne kadar iyi olsa da bizden haber alamamak zordu onun için. Sevdikleriyle bir arada değildi, uzaktaydı. Sesimizi duyarak devam ediyorlar hayata. Sesimizi duymadan 57 gün geçirmek, sanırım çok zor olmuştur. Şartlarının da çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Detaylarını gelince alacağım kendisinden" dedi. Eşini özlediğini belirten, yaşadığı görüşmedeki tebessüm yaratan konuşmayı anlatan Şeyda Ekmekçioğlu şunları söyledi:

"Eşim bana 'Evimde oturacağım. Evimi özledim. Kimse beni evimden dışarı çıkaramaz' dedi. Bu cümleyi ondan duydum. Dünya turunu severek yaptı ama bu son etap çok zorluydu. 'Evimi çok özlediğim' dediğini defalarca duydum. Ama bu sefer çok farklıydı söyleyişi. 'Kimse beni yerimden kaldıramaz' diyordu"

CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TEŞEKKÜR

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. Elimizi hiç bırakmadı. Bu süreç içinde onunla yol aldık. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bize hep destek oldular" dedi.

İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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