İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki (2) HARMANDALI TESİSİ DE İSTENMİYORİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 1992 yılında işletmeye alınan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne, her gün TIR ve kamyonlarla tonlarca evsel atık boşaltılıyor.

HARMANDALI TESİSİ DE İSTENMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 1992 yılında işletmeye alınan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne, her gün TIR ve kamyonlarla tonlarca evsel atık boşaltılıyor. Tesisten çevreye yayılan koku yüzünden mahalle halkı, tesisin bir an önce kapatılmasını istiyor. Menderes'te yapılması planlanan tesisi istemeyenlerin tepkisi sürerken, Harmandalı çöplüğü yakınlarında oturanlar ise var olan tesisin kapatılmasını istiyor.

Tesisin yer aldığı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kızar, "Katı atık tesisi Harmandalı'nın baş belası. Kimseye bir faydası var mı, yok. Pisliğini, kokusunu çekiyoruz. Hizmet görmeyen de burasıdır. Harmandalı'na sosyal tesis, sağlık alanı lazımken kimse görmüyor. Çöple herkes şov yapıyor. Ama hizmete gelince kimse görmüyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Bayram Akdoğan (60), "Çöplüğün kalkmasını istiyoruz. Koku yapıyor, sinek yapıyor. Çocuklarımız da dışarıya çıkamıyoruz. Kaldırılmasını istiyoruz" dedi.'TEK İSTEĞİMİZ BURAYI KALDIRMASI'

Bir diğer mahalle sakini pazarcı esnafı Mustafa Ünal (45), "Bu çöpün buradan kalkması gerekiyor. Belediyenin bu tesisi kaldırması gerekiyor. Ama herhangi bir çalışma yok. Sinek, koku rahatsızlık veriyor. Büyükşehir Belediye başkanından tek istediğimiz burayı kaldırması" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA