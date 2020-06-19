İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki (2)

HARMANDALI TESİSİ DE İSTENMİYORİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 1992 yılında işletmeye alınan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne, her gün TIR ve kamyonlarla tonlarca evsel atık boşaltılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki (2)
19.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:49

HARMANDALI TESİSİ DE İSTENMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 1992 yılında işletmeye alınan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne, her gün TIR ve kamyonlarla tonlarca evsel atık boşaltılıyor. Tesisten çevreye yayılan koku yüzünden mahalle halkı, tesisin bir an önce kapatılmasını istiyor. Menderes'te yapılması planlanan tesisi istemeyenlerin tepkisi sürerken, Harmandalı çöplüğü yakınlarında oturanlar ise var olan tesisin kapatılmasını istiyor.

Tesisin yer aldığı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kızar, "Katı atık tesisi Harmandalı'nın baş belası. Kimseye bir faydası var mı, yok. Pisliğini, kokusunu çekiyoruz. Hizmet görmeyen de burasıdır. Harmandalı'na sosyal tesis, sağlık alanı lazımken kimse görmüyor. Çöple herkes şov yapıyor. Ama hizmete gelince kimse görmüyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Bayram Akdoğan (60), "Çöplüğün kalkmasını istiyoruz. Koku yapıyor, sinek yapıyor. Çocuklarımız da dışarıya çıkamıyoruz. Kaldırılmasını istiyoruz" dedi.'TEK İSTEĞİMİZ BURAYI KALDIRMASI'

Bir diğer mahalle sakini pazarcı esnafı Mustafa Ünal (45), "Bu çöpün buradan kalkması gerekiyor. Belediyenin bu tesisi kaldırması gerekiyor. Ama herhangi bir çalışma yok. Sinek, koku rahatsızlık veriyor. Büyükşehir Belediye başkanından tek istediğimiz burayı kaldırması" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Haber
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:10:21. #1.15#
title