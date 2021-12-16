İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Beydağlı üreticiye çifte destek

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda küçük üreticiye destekler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'da 2 bin 800 çuval kuzu büyütme yemi ve 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan, kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda küçük üreticiye destekler sürüyor. Büyükşehir, hızla azalan otlaklar ve artan maliyetler nedeniyle küçükbaş hayvanının yem ihtiyacını karşılamakta zorlanan Beydağ'daki üreticilere kuzu büyütme yemi dağıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın katıldığı yem dağıtım töreninde, 20 mahallede 99 üreticiye toplam 2 bin 800 çuval kuzu büyütme yemi teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kiraz'da 8 bin 748, Torbalı'da 13 bin, Muğla'da 7 bin, Beydağ'da 2 bin 800 olmak üzere toplamda 31 bin 500 çuval kuzu büyütme yemi dağıtarak üreticiyi sevindirdi.

5 milyona ulaştı

Boş tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak ve ilçelerde tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla meyve fidanı desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'ın 25 mahallesinde 764 üreticiye 11 bin 890 adet badem, kiraz, ceviz, incir, kestane ve Trabzon hurması fidanı da dağıttı. Büyükşehir, bugüne kadar İzmir genelinde yaklaşık 5 milyon meyve ve zeytin fidanı hibe etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet