İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Kemalpaşa programı kapsamında belediyeye ziyarette bulundu

İZMİR (Bültenler) - Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Tunç Soyer, ilk olarak makamda ağırlandı. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Suphi Şahin, Ertuğrul Tugay, Özgür Ozan Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanı Vahdettin Akyol da eşlik etti.

BAŞKAN SOYER'DEN DESTEK SÖZÜ

Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunulan makam ziyaretinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemalpaşa'da gerçekleştirdiği yatırımlar ve Kemalpaşa Belediyesi'nin bazı projeleri incelendi. Kongre merkezinin de incelendiği ziyarette, Başkan Karakayalı, mevcut kongre merkezinin atıl durumda olduğunu belirterek binanın Tarım Üniversitesi'ne dönüştürebileceği önerisinde bulundu. Başkan Soyer ise konuyla ilgili gerekli desteğin verileceğinin sözünü verdi.

CENNET MEZARLIĞI GENİŞLETİLECEK

Ziyaret daha sonra, Başkan Karakayalı ve Tunç Soyer'in ilçede bulunan Cennet Mezarlığı'ndaki incelemeleri ile devam etti. Gerçekleştirilen incelemede, mezarlığın genişletilmesi talebinde bulunan Başkan Karakayalı, Başkan Tunç Soyer'den, mezarlığın arkasında bulunan arazinin kamulaştırılarak mezarlığa eklenmesi konusunda da destek sözü aldı.

"DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman ağabey- kardeş ilişkisi içerisinde olduklarını belirten Başkan Karakayalı, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Kemalpaşamız için her konuda uyum içerisinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Kendisine ve büyükşehir belediyemizin bürokratlarına nazik ziyaretleri ve taleplerimizi dinledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ziyaret, ilçemizde bulunan Gölet ve Meslek Fabrikası'nın da incelenmesinin ardından sona erdi.

