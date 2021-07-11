İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel güven tazeledi
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İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel güven tazeledi

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Barosu olağan genel kurulunda başkanlığı yeniden Özkan Yücel seçildi.

İzmir Barosu olağan genel kurulunda başkanlığı yeniden Özkan Yücel seçildi.

İzmir Kültürpark Fuar Alanında dün başlayan ve bugün seçim gündemiyle süren genel kurulda baroya kayıtlı 11 bin 20 avukatın 6 bin 706'sı oy kullandı.

İki adayın yarıştığı seçimde Özkan Yücel başkanlığındaki Çağdaş Avukatlar Grubu, geçerli oyların 4 bin 26'sını aldı.

Mustafa Çetin başkanlığındaki Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ise 2 bin 424 oy aldı.

Özkan Yücel'in güven tazelediği seçimde yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Ayşe Kaymak, Deniz Yılmazer, Elçin Kılınçer Ot, Hüseyin Yıldız, Mehmet Baran Selanik, Miray Sayman, Perihan Çağrışım Kayadelen, Sinan Balcılar, Şefika Yıldırım Sert, Yakup Gül, Mustafa Ruhan Erdem, Neşe Özyürek Kuştan, Hakan Ayaz, Muammer Erçoban, Serhat Sökmen, Seda Gültekin, Cem Aksu, Tekin Memiş Özkan, Duygu Ozman Işıkoğlu ve Cumhur Bambul."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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