İZMİR 'Ayakkabı doktoru', yıpranmış ayakkabıları ilk günkü haline döndürüyor
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İZMİR 'Ayakkabı doktoru', yıpranmış ayakkabıları ilk günkü haline döndürüyor

'Ayakkabı doktoru', yıpranmış ayakkabıları ilk günkü haline döndürüyorİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 'Ayakkabı doktoru' olarak bilinen Hakan Burak Bekçi (24), manevi değeri yüksek ya da pahalı olduğu için eşyasını atmaya kıyamayan vatandaşların ayakkabısını yeniliyor.

09.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:22

'Ayakkabı doktoru', yıpranmış ayakkabıları ilk günkü haline döndürüyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 'Ayakkabı doktoru' olarak bilinen Hakan Burak Bekçi (24), manevi değeri yüksek ya da pahalı olduğu için eşyasını atmaya kıyamayan vatandaşların ayakkabısını yeniliyor. İşiyle beğeni toplayan Bekçi, ayakkabısının orijinal haline döndüğünü gören müşterilerinin şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Demirköprü Mahallesi'nde 30 metrekare dükkanda 5 kişilik ekiple çalışan ve 'Ayakkabı doktoru' olarak anılan Hakan Burak Bekçi, yıpranmış ayakkabıları yenileyerek müşterilerine teslim ediyor. Bazı vatandaşlar manevi değeri olduğu, bazısı ise pahalı olduğu için atmaya kıyamadığı gerekçesiyle ayakkabısını getiriyor. Yıpranan ayakkabılar, yapılan işlem sonrası ilk günkü haline dönüyor. İşinden bahseden Hakan Burak Bekçi, "3 kuşaktır bu işi yapıyoruz. Müşterimizin kıyamayıp atamadıkları ayakkabıları yeniliyoruz. Bunlar atamadıkları, manevi değeri olan ayakkabılar. Yoğunluğu göre değişse de en fazla bir hafta içinde ayakkabılarını teslim ediyoruz. Ortalama bir ayakkabının yenilenme işlemi bir gün içinde tamamlanmış oluyor. Ayakkabılar bize gelince ilk önce buharlı makineyle temizliği yapılıyor. Sonrasında kalıba çektiğimiz ayakkabının tamiratını yapıyoruz. Ardından restorasyon, yani yenileme işlemine geçiyoruz. Boya ihtiyacı varsa boyuyoruz. İşlemleri tamamlanınca poşetleyip müşterimize teslim ediyoruz. Ücret ise 50 lira ile 150 lira aracında değişebiliyor" dedi.

Ortaya çıkan sonuç karşısında müşterilerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Bekçi, "Müşteriler başta bu sonucu ulaşacağımıza inanmıyorlar. Ayakkabılarını onlara teslim ettiğimiz zaman 'Bu bizim ayakkabımız mı. Yenisini mi alıp verdiniz' gibi komik diyaloglar geçiyor. Elimizden geldiğince en güzel işi yapıp, orijinaline uygun olarak teslim ediyoruz" dedi.

İZMİR 'Ayakkabı doktoru', yıpranmış ayakkabıları ilk günkü haline döndürüyor

Kaynak: DHA

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