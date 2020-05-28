İZMİR AK Parti'li Muçay'dan, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya istifa çağrısı AK Parti'li Muçay'dan, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya istifa çağrısıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirerek, istifaya çağıran AK Parti Gaziemir İlçe...

AK Parti'li Muçay'dan, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya istifa çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirerek, istifaya çağıran AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, "Cumhurbaşkanımıza yapılan bu ahlaksızca saldırılar kabul edilemez. Halil Arda'yı istifaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle, CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı Üyesi Caner Gül hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay ve çok sayıda partili Gaziemir Belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Muçay, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirerek, istifaya çağırdı. Muçay, "Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca söylemde bulundukları açıkça tespit edilmiştir. Ulusal ve yerel medyada haberler olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ilçe başkanlığından ne il başkanlığından ne genel merkezinden ne de Halil Arda'nın kendisinden herhangi bir açıklama gelmemiştir. Bu suskunluk suçu kabul etmiş olmanın çaresizliğidir. Bütün sorumluların bağımsız Türk yargısı önünde hesap vereceklerine inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bu ahlaksızca saldırılar asla kabul edilemez. Sosyal yaşantımızın olmazsa olmazı olan ahlaktan yoksun bir belediye başkanı istemiyoruz ve Halil Arda'yı istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ise, "Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıları hepimiz şaşkınlıkla izliyoruz. Sayın başkan bu hareketlerin akabinde özür dileyecek misin, özür dilemek yetmez istifa edecek misin? Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu konuda gereğini yapması konusunda mesajımızı iletiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA