İzmir Adliyesi önünde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İzmir Adliyesi önünde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı

04.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:50

2017 yılında İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında hainlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin'i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.

İzmir Adliyesinde 4 yıl önce meydana gelen terör saldırısında, teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olmuş, 3'ü polis 7 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının yıldönümüne bir gün kala, faciayı önleyen Şehit Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin'i korkutmaya çalışıyor. Sekin ise kameralara gülerken yansıyor.

"VİDEOYA KISA BİR SÜRE ÖNCE DENK GELDİK"

Görüntüleri çeken kafenin eski çalışanı Öztürk Uçar, "Biz onunla hep şakalaşırdık, onu korkutmaya çalışırdık. O gün de yine şehidimizle şakalaşmak istedik. Kulübesinin içinde beklemiştik. Onu korkutmaya çalışmıştık. O görüntünün üzerinden zaman geçti. Şimdi anlıyoruz ki; biz onu korkutmaya çalışırken o meğer kahramanca çatışarak bizim korkularımızı bitirecekmiş. Videoya kısa bir süre önce denk geldik. Arşivi kurcaladığımızda gördük ve duygulandık" dedi.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Fethi Sekin'i çok özlediklerini belirten Uçar, "Görüntüleri izleyince eski günler aklımıza geldi. Sanki yaşıyor ve karşımızda onu görüyor gibi olduk. Onu çok özlüyoruz. Ağabey-kardeşten öte bir ilişkimiz vardı, keşke yaşasaydı. Ben 4 yıldır adliye tarafına gidemiyorum. Gittiğim zaman gözyaşlarına boğuluyorum. Fethi Sekin bana montunu, kaskını, yağmurluğunu vermişti. Onları evimde saklıyorum. Bu sene pandemiden dolayı gidemedim ama seneye nasip olursa Elazığ'a gidip mezarı başında dua etmek istiyorum" diye konuştu. Uçar, adliye saldırısı sırasında çalıştığı kafede o anları cep telefonu kamerasına da kaydetmişti. Fethi Sekin ve yaralanan şahıslar, Uçar'ın çektiği görüntülere yansımıştı.

İzmir Adliyesi önünde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları (3)
BEYTULLAH OCAK: Mert Adam Yiğit Adam Cesur Adam FETI SEKİN . İnşallah sana Cennet te Komşu olurum.Senin Nur yüzünü görüp senle Sohbet ederim.Allah Razı olsun senden.Bizlere Hakkını helal et.Tüm Türkiye seni çok seviyor.ben dahada çok seviyorum.
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KARS 36: Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah, Peygamber efendimize komşu olsunlar . Amin
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.: amin kardeşim
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