İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Dikili açıklarında 8, Çeşme açıklarında 69 olmak üzere Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 77 göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botunca durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.