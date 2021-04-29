İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının yardım beklediği bilgisi üzerine, belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 22 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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