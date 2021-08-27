Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Ağustos saat 10.40 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlğü'ne teslim edildi.

 


Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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