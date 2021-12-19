Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi - Haberler
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Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da bir lokantanın ızgara ocağında çıkan yangın, işyerini küle çevirdi.

DİYARBAKIR'da bir lokantanın ızgara ocağında çıkan yangın, işyerini küle çevirdi. Lokantada yangın sırasında yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi üzerindeki bir lokantada çıktı. Lokantanın ızgarasında çıkan yangın, kısa sürede tüm işyerini ve bacayı sardı. Lokanta personeli ve vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak lokanta kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin oluşturduğu duman, tüm mahalleyi sararken yangın esnasındaki vatandaşların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.


Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Izgara ocağında çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri

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