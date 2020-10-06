İzciler, Dumanlı Tabiat Parkında 1 gece kamp yaptı
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İzciler, Dumanlı Tabiat Parkında 1 gece kamp yaptı

06.10.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:50
İzciler, Dumanlı Tabiat Parkında 1 gece kamp yaptı

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti. İzciler ziyaretin ardından Dumanlı Tabiat Parkında 1 gece kamp yaptı.

Subaşı, izci liderleri ile Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret ederek bir gece kamp yaptı. Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Mete ve İlçe Jandarma Komutanı Onur Hane, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'na eşlik etti.

Kaymakam Kaykaç'tan Dumanlı Tabiat Parkı hakkında bilgiler alan Subaşı, ilerleyen dönemlerde gerçekleşmesi planlanan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ERZİNCAN

İzciler, Dumanlı Tabiat Parkında 1 gece kamp yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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