İZBAN tren seferlerinde aksama

18.08.2019 20:18

İZBAN tren seferleri, ana hat trafosunda meydana gelen arıza nedeniyle bir süre aksadı.

Menemen-Tepeköy seferini yapan İZBAN'a ait banliyö treni Alsancak İstasyonu'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra durdu. Yaklaşık yarım saatlik beklemenin ardından arıza giderilemeyince yolcular tahliye edildi.

Tren hattına inen yolcular, istasyona kadar yürüdü.

TCDD'ye ait ana hat trafosunda meydana gelen arızanın giderildiği, bir süre aksayan seferlerin normale döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA