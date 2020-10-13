İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası!
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası!

13.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:47

İzmir'de raylı sistem İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen bir grup gencin görüntüleri sosyal medyada tepki toplamıştı. Aralarından kimlikleri tespit edilen iki kişiye 13 bin liraya yakın para cezası kesildi.

İzmir'deki raylı toplu taşıma sistemi İZBAN'da bir grup gencin maske takmadıkları, İZBAN'da sigara içip şarkı söyledikleri görüntülendi. Grubun çevreye verdiği rahatsızlık bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Öte yandan grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

13 BİN LİRAYA YAKIN CEZA

İZBAN'da sigara içen, yüksek sesle şarkılar söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
İZMİR: cezayı az buldum
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ZAFER: Cahillik o kadar yaygın ki, özürlüğün anlamını bile bilmiyorlar. Gece bunların üst katında koşu bandında koşup son ses müzik açacaksın. Şikayet gelincede özgürüz biz moruk diyeceksin. Anca öyle anlar.
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GAZİEMİRLİ: O İZBANI AİLELER KULLANIYOR ÇOLUK ÇOCUK KULLANIYOR. BÖYLELERİNE GERÇEKTEN TAHAMMÜL EDEMİYORUM. BUNLARIN ALDIĞI NEFES ZİYAN. YAZIKLAR OLSUN. BÖYLELERİNE HAKKIMI GASP ETTİKLERİ İÇİN BENİM KULLANMAK ZORUNDA OLDUĞUM ALANLARI GÜVENSİZ VE ETİKSİZ HALE GETİRDİKLERİ İÇİN HELAL ETMİYORUM.
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