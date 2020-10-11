Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler
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Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler

11.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:33

İzmir'de toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun verdiği rahatsızlık tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin yüksek sesle şarkı söylediği ve bazılarının ise sigara içtiği görülüyor.

İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

ŞARKI SÖYLEYİP SİGARA İÇTİLER

Bugün toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsızlık tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler
Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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