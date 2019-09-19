İz bırakan sanatçı Metin Ateş
Çalışma hayatına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda grafiker olarak başlayan ödüllü sanatçı Metin Ateş, yaptığı afiş tasarımlarından gazeteciliğe ardından ressamlığa uzanan yolculuğunu ve aldığı ödülleri MAG okurları için paylaştı.
Resim, afiş ve grafik tasarımlarını ödüllerle destekleyen Metin Ateş, "Girdiğim çeşitli grafik yarışmalardan aldığım pek çok ödülüm mevcut.
Altın Portakal'da bunlardan birisidir. Yedek subay olarak askerlik yaparken dahi sanata ara vermedim ve yarışmalara katılmaya devam ettim. Arkeoloji Derneğinin afiş yarışmasında birincilik ödülünü almıştım. Bu bağlamda Altın Portakal dahil 17 ödüm var."dedi.Yapıtlarını kişisel ve karma sergileri ile pek çok sanatseverlerle buluşturan Ateş; "Şimdiye kadar 20 kişisel ve 11 karma sergiye katıldım" diye belirtti.