Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar

Bursa'da yaşayan Aydoğan Mut, sokakta kavga eden iki genci ayırıp, olay yerinden uzaklaştı. Mut'un iddiasına göre kendisine kin güden iki genç, ertesi gün geri gelip şahsın aracına kaldırım taşlarıyla saldırdı. Gençlerden şikayetçi olan Mut, ''Ben onlara insanlık yaptım onlar bana bunu yaptılar. Benim canımı yaktılar onlar bana bunu reva gördüler'' sözleriyle sitem etti.