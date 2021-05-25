Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar
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Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yaşayan Aydoğan Mut, sokakta kavga eden iki genci ayırıp, olay yerinden uzaklaştı. Mut'un iddiasına göre kendisine kin güden iki genç, ertesi gün geri gelip şahsın aracına kaldırım taşlarıyla saldırdı. Gençlerden şikayetçi olan Mut, ''Ben onlara insanlık yaptım onlar bana bunu yaptılar. Benim canımı yaktılar onlar bana bunu reva gördüler'' sözleriyle sitem etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak'ta meydana gelen olayda Aydoğan Mut, 4 gün önce sokakta 2 gencin kavga ettiğini gördü. Gençleri uyararak ayırdı. Gençler olay yerinden uzaklaştı.

AYIRDIĞI İKİ GENÇ, ERTESİ GÜN ARACI ÇİZDİ

İddiaya göre 2 genç ertesi gün Aydoğan Mut'un sokakta park halinde olan 16 KGG 50 plakalı aracını çizdiler. Dün gece aynı gençler, Mut'un aracına kaldırım taşlarıyla saldırdılar. Saldırı sırasında 2 şahsın aracının camlarını kırdığını gören Mut, aşağı indiğinde şahısları bulamadı. Saldırı sonucu aracın camları kırılırken, aracın içinde kaldırım taşları bulundu.

Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar

''BEN ONLARA İNSANLIK YAPTIM, ONLAR BANA BUNU YAPTI''

Olayı anlatan Aydoğan Mut, "Bizim mahallenin çocukları sokakta top oynuyorlardı. Biz de onları seyrediyorduk. O sırada sokaktaki 2 çocuk kavga etmeye başladı. Ben de onları ayırmaya çalıştım. Sonrasında 2 çocuk, kin güdüp aracımı çizdiler. Bu akşam aracımın camlarını kırdılar. Sonra kaçtılar. Şikayetçiyim. Ben onlara insanlık yaptım onlar bana bunu yaptılar. Benim canımı yaktılar onlar bana bunu reva gördüler. Allah büyük. Adalete polisimize güveniyoruz" dedi.

Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar
Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar
Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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