İyilik İzcileri" yaşlıları unutmadı

01.10.2019 18:40

Iğdır'ın Melekli beldesinde "İyilik İzcileri" grubunun üyesi ilkokul öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla beldedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri, "Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Olsun" yazılı dövizler taşıyarak, beldenin en yaşlısı olan 105 yaşındaki Ümmi ve 86 yaşındaki kızı Fahriye Sakar ile diğer yaşlılara evlerinde ziyaretlerde bulundu.

Öğrenciler, ellerini öptükleri büyüklerine beraberlerinde getirdikleri hediyeleri verdi.

Okulun öğretmenlerinden Özkan Oğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda "İyilik İzcileri" adıyla oluşturdukları gruptaki öğrencilerin her hafta bir iyilik etkinliği yaptığını söyledi.

Bu hafta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle ziyaretler yaptıklarını anlatan Oğan, "Amacımız çocuklara, yaşlılara yardım etmelerini öğretmek, onların yaşayan tarih olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Yaşlılık biyolojik bir süreç, hepimiz bir gün yaşlanacağız. Çocuklarımıza, yaşlıları ziyaret ettirip o manevi duyguyu aşılamak istiyoruz. Ayrıca onların nasıl sağlıklı yaşadıkları ve nasıl beslendikleri konularında öğrencilerimizin bilinçlenmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden İkranur Kazan da "Büyüklerimizi ziyaret ettik. Öğretmenimiz bu günün önemini bize anlattığında böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Bundan sonra yaşlılarımızı sürekli ziyaret etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA