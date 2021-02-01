"İyilik Hareketi" üyelerinden Tokat'taki 20 çocuğa hediye
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"İyilik Hareketi" üyelerinden Tokat'taki 20 çocuğa hediye

01.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:56

"İyilik Hareketi" üyeleri, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 20 çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

"İyilik Hareketi" üyeleri, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 20 çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ile gönüllü gençler tarafından oluşturulan İyilik Hareketi, Erbaa'daki çocuklara "iyilik" götürdü.

Özdemir ve üyeler, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki çocuklarla bir araya gelerek onlara kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve tablet hediye etti.

Özdemir, çocuklar ile sevgi köprüsü kurarak onların hayallerini ve geleceğe dair hedeflerini dinlerken onlara küçük de olsa hediyeler vererek güzel saatler yaşatabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gazi Mahallesi Muhtarı Ahmet Günaydın ise davetlerini kırmayıp geldikleri için İyilik Hareketi üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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