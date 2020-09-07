İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, sonradan yürüme yetisini kaybeden işçi Ahmet Arıcan'ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, sonradan yürüme yetisini kaybeden işçi Ahmet Arıcan'ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Kayseri'nin Gültepe Mahallesinde yaşayan ve sonradan yürüme yetisini kaybeden Ahmet Arıcan, bir yakını vasıtası ile İyi Partili Kazım Yücel'e 'tekerlekli sandalye' talebini iletti. Bu talebin kendisine ulaşması sonrası harekete geçen Yücel, tekerlekli sandalyeyi temin ettikten sonra Ahmet Arıcan'ı evinde ziyaret etti. Yürüme engelli Ahmet Arıcan'a ile bir süre görüşen Yücel, tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Sonradan yürüme engelli kalan Ahmet Arıcan, talebini kısa sürede karşılayan Kazım Yücel'e teşekkür etti. Arıcan,"Yaşadığım bir sağlık problemi sonrası yürüme yetimi kaybettim. Bir şekilde hayatımı sürdürmek zorundaydım. Ekonomik imkanım elvermediği için bir türlü tekerlekli sandalyeye kavuşma imkanım olmadı. Bir yakınım aracılığı ile Kayseri'de dikkatimi çeken siyasetçi Kazım Yücel'e konuyu ulaştırdım. Allah kendisinden razı olsun. Talebimi duyar duymaz hiç ikilememiş ve 'tamam bu iş bende' deyip tekerlekli sandalyemi bir günde temin etmiş. Bugünde gelip teslim etti. Allah razı olsun" dedi.

İyi Partili Kazım Yücel de açıklamasında; "Kardeşimizin talebi bir arkadaşımız aracılığı ile bize ulaştı. Biz bu talebi emir telakki ettik ve kardeşimizin talebini 1 günde karşıladık. Kendisini ziyaret edip teslim ediyoruz. Keşke imkanı olsa da kardeşimiz eskiden olduğu gibi yürüyüp her işini kendi halledebilse. Ama yaşamış olduğu bir sağlık problemi var. Kardeşimizin talebini geri çevirmemiz mümkün değildi. Yüreğine dokunmamız bizim vazifemiz. Aracı olanlara da teşekkür ederim. Bir kardeşimizin yüzünün güldüğünü görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bunu kelimelere dökmek mümkün değil. Belki bizim için küçük bir adım olarak görülebilir ama Ahmet kardeşimizin yüreğindeki mutluluğu hissettim. Kendisinin her zaman yanında olacağımı belirtmek isterim." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA