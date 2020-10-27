İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir programda İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını söyledi. Çıray, "Partiden birinin sarayla ilişkisini biliyorum. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak. Biz bunun için mi yola çıktık?" dedi.

Çıray'ın programa damga vuran konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "İYİ Parti, AK Parti ile belirli bir takım ilişkilere girmiş. Mesela partiden birinin sarayla ilişkisini biliyorum. Belli ki bu ilişki sonucunda parlamenter sistem adı altında bir takım görüşmeler başlayacak. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Ve seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak. Biz bunun için mi yola çıktık?

"ŞEREFİMİZİ, İTİBARIMIZI RİSKE ETTİK"

Bunun için mi İYİ Parti'yi kurduk? Ben bunun için mi beni bağrına basan Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir sorunum yokken ayrıldım? Bunlar için mi yola çıktık? Biz her türlü şerefimizi, itibarımızı riske ettik"

"BU ÇAĞRI GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİN ÇAĞRISIDIR"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki gün önceki konuşmasında "İyi Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur. Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir. O nedenle memleketi, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Milletimizin derdini dinliyor, o dertlere çözüm üretiyoruz. Biz gezdikçe milletimizin İyi Parti'ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye'nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek. Biz de ülkemizi düze çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.