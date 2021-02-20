İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır

İYİ Partili Aytun Çıray, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in Öcalan'ın yakalanmasının ardından yaptığı basın toplantısına ait videoyu "Operasyon da açıklama da böyle yapılır" notuyla paylaştı.