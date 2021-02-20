İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır
20.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:29
İYİ Partili Aytun Çıray, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in Öcalan'ın yakalanmasının ardından yaptığı basın toplantısına ait videoyu "Operasyon da açıklama da böyle yapılır" notuyla paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından yaptığı basın açıklamasını hatırlatan Çıray, paylaşımına "Operasyon da... Açıklama da böyle yapılır. Sade ama güçlü!" notunu düştü.