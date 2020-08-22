İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğuna inanmadığını belirterek "Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müjde" olarak duyurduğu Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfine muhalefet cephesinden farklı yorumlar gelmeye devam ediyor.

"AZİZ MİLLETİMİZLE ALAY ETMEYİN"

Konuyla ilgili son olarak İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Tüm Türkiye'yi sevince boğan doğal gaz keşfine inanmadığını belirten Dikbayır, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda, sık sık, lazım oldukça, seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin 'EN ÇOK KEŞFEDİLEN' doğalgaz yatağı bu... 8'inci müjde bu... Tek fark, adı Tuna1'di, Sakarya olmuş... Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

AĞIRALİOĞLU İSE TEŞEKKÜR ETTİ

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz." dedi.