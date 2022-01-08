İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı

CANİK, SAMSUN (AA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Canik ilçesinde partiye üye olanlara rozetlerini taktı.

Usta ve Ağıralioğlu, partilerinin Canik ilçesinde başkanlığınca düzenlenen yeni katılım toplantısına iştirak etti.

Burada konuşan Ağıralioğlu, Türkiye'de kurulan her partinin ülkeyi düzlüğü çıkarmak için kurulduğunu anlattı.

Yeni partilerin fakirliği, fukaralığı bitirmek, üreten ve kalkınan bir ülke kurmak için yola çıktığına işaret eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Türkler denemekten asla vazgeçmezler. Türk milletine şöyle bir şey lazım artık, işlerini düzgün yapabilme kabiliyeti lazım. Planlı, programlı iş yapıp neticesini alabilme kabiliyeti ve ciddiyeti lazım. Hedeflediği ne varsa hedeflerini tutturabilmek, hedeflediği zenginliğe ulaşabilmek her adımını diğer adımının kuvvetine dönüştürebilmek imkanı lazımdır. Bıktık biz fakirlikten, fakirlik konuşmaktan bıktık. Bıktık biz çocuklarımızın işine iş katmaktan, aşına AŞ katmaktan, ölüp gideceğiz çocuklarımız ne olacak diye düşünüp yorulmaktan bıktık biz. Devlet ile münasebetlerimizde adalet beklemekten, kamunun tercihlerinde liyakati araması için gayret etmekten bıktık biz. Biz Türkleriz, büyük devletler kurduk, büyük imparatorluklar kurduk ama uzunca zamandır işlerimizi düzgünce yapamıyoruz."

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Türkiye'nin 20 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yönetildiğini, bu 20 yılın sonunda ülkenin yorulduğunu ifade ederek, "Artık bu ülkeyi yönetemeyen, milletin sorunlarını çözemeyen, milleti yoran bir iktidar var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Usta ve Ağıralioğlu ile İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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