İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
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İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapılar yıkıldı.

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapılar yıkıldı.

Köseler mevkisindeki çiftlikte kaçak yapıların yıkımına dün başlayan ve hayvanların tahliyesi nedeniyle çalışmalarına ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi ekipleri, bugün tekrar harekete geçti.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına tekrar başladı.

Ahır olarak kullanılan kaçak yapıların yıkılmasıyla çalışmalar tamamlandı.

Çiftlikte dün başlayan çalışmalar kapsamında 26 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için gerçekleştirdiği başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.

İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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