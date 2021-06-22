İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.

Bazı kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, çiftlikte bulunan hayvanların tahliyesi nedeniyle yıkım çalışmalarına ara verdi.

Yıkım çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı öğrenildi.

Bu arada yıkımı görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu, bir grup tarafından darbedildi. Haber verilmesi üzerine Uslu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"İnşallah cezalarını bulurlar"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Uslu'yu karşılayan basın mensubu arkadaşları "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AA muhabirine olayı anlatan Uslu, yıkım çalışmasını takip etmek üzere bölgeye gittiğini belirterek, içeri girmediğini, dışarıda çekim yapmak için hazırlık yaptığı sırada 4 kişinin, yanına geldiğini söyledi.

Bu kişilerin önce küfrettiğini, ardından kendisini darbettiğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Bir kişinin elinde bir nesne vardı. Zaten yüzüme yumruğu attığı gibi bir kesik oluştu. Yere düştüm ve yerde de beni tekmelemeye başladılar. Sonra da jandarma ekipleri bölgeye geldi, hastaneye sevk edildim. Yüzümde bir kesik var. Dikiş atıldı. Gözaltına alınmışlar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceklermiş. İnşallah cezalarını bulurlar."

Gazeteciler Cemiyetinden açıklama

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, yıkım çalışmasını takip eden Uslu'nun 4 kişinin saldırısına uğradığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yıkım işlemini haberleştirmek isteyen meslektaşımız Mustafa Uslu, çiftlik çalışanları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğramış ve darbedilmiştir. Ayrıca mesleğini icra ederken kullanmış oldukları cihazlar da zarar görmüştür. Sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevini yapan meslektaşımıza yönelik olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtirken, kendisine saldıran kişilerin en kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını bekliyoruz."

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz