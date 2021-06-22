İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı

İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.

Bazı kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, çiftlikte bulunan hayvanların tahliyesi nedeniyle yıkım çalışmalarına ara verdi.

Yıkım çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı öğrenildi.

Bu arada yıkımı görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu, bir grup tarafından darbedildi. Haber verilmesi üzerine Uslu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"İnşallah cezalarını bulurlar"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Uslu'yu karşılayan basın mensubu arkadaşları "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AA muhabirine olayı anlatan Uslu, yıkım çalışmasını takip etmek üzere bölgeye gittiğini belirterek, içeri girmediğini, dışarıda çekim yapmak için hazırlık yaptığı sırada 4 kişinin, yanına geldiğini söyledi.

Bu kişilerin önce küfrettiğini, ardından kendisini darbettiğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Bir kişinin elinde bir nesne vardı. Zaten yüzüme yumruğu attığı gibi bir kesik oluştu. Yere düştüm ve yerde de beni tekmelemeye başladılar. Sonra da jandarma ekipleri bölgeye geldi, hastaneye sevk edildim. Yüzümde bir kesik var. Dikiş atıldı. Gözaltına alınmışlar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceklermiş. İnşallah cezalarını bulurlar."

Gazeteciler Cemiyetinden açıklama

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, yıkım çalışmasını takip eden Uslu'nun 4 kişinin saldırısına uğradığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yıkım işlemini haberleştirmek isteyen meslektaşımız Mustafa Uslu, çiftlik çalışanları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğramış ve darbedilmiştir. Ayrıca mesleğini icra ederken kullanmış oldukları cihazlar da zarar görmüştür. Sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevini yapan meslektaşımıza yönelik olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtirken, kendisine saldıran kişilerin en kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını bekliyoruz."

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.

İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Sahili kaplayan müsilaj nedeniyle Darıca'da denize girmek yasaklandı
Sahili kaplayan müsilaj nedeniyle Darıca'da denize girmek yasaklandı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:09:15. #1.15#

title