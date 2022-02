İYİ Partili isim, Bahçeli'nin taklidini yaparak Tarkan'ın "Geççek" şarkısını yorumladı

Megastar Tarkan, dün akşam uzun bir aradan sonra yayınladığı şarkısı ile gündeme oturdu. "Geççek" isimli şarkı, video klibi yayınlanmasının ardından geçen 16 saatte 4 milyon izlendi.

POLİTİK MESAJ VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şarkı büyük ilgi görürken, sözlerinin bir bölümünde "Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman, o çiçekten günler çok yakın inan. Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek." ifadelerinin yer alması ise politik bir mesaj verilmek istendiği iddialarını gündeme getirdi.

BAHÇELİ TAKLİDİ KIRDI GEÇİRDİ

Şarkı televizyon programlarında dahi tartışma konusu olurken, İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taklidi dikkat çekti. Aker, yayınladığı videoda "Sözde şarkıcı çıkmış kendi kafasına göre, bir şarkı uydurmuştur. Adına da ülkemize de yakışmamaktadır. Onu kimin finans ettiği araştırılmalıdır. 'Geççek geççek' derken neyi kastetmektedir? Türkçe'yi katletmektedir. Bu kaçıncı darbe derken okyanus ötesiyle olan ilişkisini mi dile getirmektedir? Tarkan bu zamana kadar kimlerle şıkıdım şıkıdım oynamıştır? Az kaldı derken neyi kastetmektedir?" ifadelerini kullandı.

Aker, videonun devamında "Tarkan'ın bugüne kadar kaç kuzusu vardır, araştırılmalıdır. Tarkan artık bu millet için beka meselesidir." sözlerine yer verdi.

