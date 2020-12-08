İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya
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İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya

08.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:53
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i çok sert sözlerle eleştirdi. Erdem, "Millet devamlı ülkeyi bölmenizden bıktı. Sayın Perinçek sizin ve desteklediğiniz partinin, devamlı insanları suçlayarak hareket etmenizden bıktık. Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya" dedi.

Gazeteci Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu programın konuklarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasında tartışma yaşandı.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Programda Katar ile ilişkiler değerlendirilirken Erdem Perinçek'e sert sözlerle yüklendi. Erdem, "Bu sözleri hak ettiniz çünkü bir partiye bu sözleri söylemek kimsenin haddi değil. Bu 18 yıllık AKP iktidarının ve ortağının ve sizin gibi küçük küçük küçük ortaklarının alışkanlık haline getirerek, karşısındaki terörizmle suçlayarak, kendinizi zeytinyağı gibi çıkarma politikanızdan başka bir şey değil" dedi.

"MİLLET DEVAMLI ÜLKEYİ BÖLMENİZDEN BIKTI"

Eleştirilerinin dozunu artıran Erdem, "Millet sizin bu üslubunuzdan, kavganızdan, nefretinizden bıktı. Millet devamlı ülkeyi bölmenizden bıktı. Sayın Perinçek sizin ve desteklediğiniz partinin, devamlı insanları suçlayarak hareket etmenizden bıktık. Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya" ifadelerini kullandı.

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